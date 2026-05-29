La bomba d'acqua non frena l'esodo per il ponte

Dal caldo record degli ultimi giorni, a un' intensa ondata di maltempo, che ha abbassato le temperature in pochi minuti. Questa è Milano ieri sera, dove si è abbattuto un nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento e fulmini. Uno ha incendiato il fienile di un'azienda agricola a San Giuliano Milanese. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo 510 bovini da latte.

E poi la grandine, che ha causato alcuni contusi tra pedoni e ciclisti