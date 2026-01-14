Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Sotto la lente della Procura

La bidella-pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano

Contestava il licenziamento. La sua storia di viaggi quotidiani da Napoli a Milano per lavorare l'aveva resa popolare

di Rita Ferrari
14 Gen 2026 - 13:28
01:18 

La chiamavano la bidella-pendolare per quella sua scelta di sacrificio. Con poco più di mille euro al mese di stipendio - sosteneva in un'intervista - le conveniva fare avanti e indietro tra le due metropoli continuando a vivere con mamma e papà, piuttosto che trovarsi una casa nella proibitiva Milano. La vicenda poi tra varie smentite finì nel dimenticatoio. Pochi mesi dopo, Giuseppina trovò il posto fisso nella popolarissima scuola Morano del quartiere Caivano a Napoli: un luogo simbolo del riscatto grazie alla sua preside, Eugenia Carfora. La quale, per le troppe assenze ingiustificate, dopo appena qualche mese licenziò la 32enne.

caivano
bidella