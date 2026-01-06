Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
doni per i piccoli pazienti

La Befana della polizia arriva in Lamborghini al Gemelli di Roma

Ha portato peluche e dolci ai piccoli degenti

06 Gen 2026 - 11:35
00:23 

La Befana della polizia di Stato è tornata anche quest'anno al Policlinico Universitario Gemelli, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell'ospedale. La Befana è arrivata a bordo della nuova Lamborghini Urus, accompagnata dai poliziotti della Stradale, della Postale e della Questura di Roma e ha portato peluche e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare loro sorrisi e spensieratezza e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato. Ad accoglierla Antonio Ruggiero, direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia Pediatrica e il personale infermieristico e sanitario del reparto. Nella hall di ingresso dell'ospedale, bambini incuriositi e divertiti si sono avvicinati alla Befana che poi, accompagnata dai poliziotti, ha visitato alcuni reparti pediatrici.

befana
roma
polizia
lamborghini
video evidenza