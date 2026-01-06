La Befana della polizia arriva in Lamborghini al Gemelli di Roma

La Befana della polizia di Stato è tornata anche quest'anno al Policlinico Universitario Gemelli, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell'ospedale. La Befana è arrivata a bordo della nuova Lamborghini Urus, accompagnata dai poliziotti della Stradale, della Postale e della Questura di Roma e ha portato peluche e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare loro sorrisi e spensieratezza e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato. Ad accoglierla Antonio Ruggiero, direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia Pediatrica e il personale infermieristico e sanitario del reparto. Nella hall di ingresso dell'ospedale, bambini incuriositi e divertiti si sono avvicinati alla Befana che poi, accompagnata dai poliziotti, ha visitato alcuni reparti pediatrici.