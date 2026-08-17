L'uomo che ha ritrovato parte dell'opera di Antonello da Messina: "Non ci potevo credere"

Antonio Indaimo ha trovato due tavole del polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, appoggiate alla ringhiera del museo e non poteva crederci nemmeno lui: "Le avevo viste al museo e mi sembrava impossibile potessero trovarsi lì al buio". Grazie a lui e a una coppia di turisti che aveva già chiamato il 112 si è scoperto il colpo milionario messo a segno la sera di ferragosto durante la processione della vara in una manciata di minuti.

