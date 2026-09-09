Comunita' in lutto

L'ultimo saluto di Squinzano a Lorena Isceri

Una folla commossa ha atteso tra le lacrime l'ingresso della bara bianca; la mamma tiene tra le braccia l'orsacchiotto peluche che fu della donna

09 Set 2026 - 18:26
01:59 
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