Cronaca
La fine dell'anno Santo

Ultima domenica di Giubileo, i fedeli: "È un'emozione unica"

La chiusura della Porta Santa di San Pietro è prevista il 6 gennaio

di Michelangelo Iuliano
04 Gen 2026 - 13:42
01:20 
giubileo
roma