"Ormai le prendo usate"

L'Odissea di Vittorio, in un anno gli rubano 15 volte la bici

L'87enne: "Ormai mi sono adattato, se me la rubano ne riprendo un'altra"

di Luca Amodio
28 Lug 2026 - 19:45
01:25 
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