L'Italia ancora nella morsa del caldo: 25 città da bollino rosso

Il caldo e l'afa continuano a dominare l'Italia. Le temperature roventi non danno tregua in tutte le regioni: su 27 città monitorate dal ministero della salute, 25 sono in allerta rossa. Il record in Sardegna a Sassari dove si sono toccati i 42 gradi, mentre a Firenze si sono toccati quasi 41 gradi. Una situazione che secondo i meteorologi rimarrà invariata fino ad almeno mercoledì. Soffrono anche i campi e i corsi d'acqua, sempre più a secco. Il livello del Po non è mai stato così basso: a Cremona è sceso a oltre 8 metri sotto lo zero idrometrico, un record negativo storico.