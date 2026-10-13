L'intervento di Papa Leone, padre Farrell: "Preghiamo per il meglio"

"Per noi era una sorpresa, veramente una sorpresa... Stiamo vivendo un momento di preghiera soprattutto per il Santo Padre ma anche per lo staff che si sta preparando per questo intervento", così padre Joseph Farrell - Priore Generale dell'Ordine di Sant'Agostino - ha commentato la scoperta del nodulo polmonare di Papa Leone XIV e dell'intervento cui il Pontefice si dovrà sottoporre. "Ha sentito il Papa?" viene domandato a padre Farrel che risponde: "Soltanto un breve messaggio per assicurarlo che stiamo pregando per lui come una famiglia. Lui ha risposto brevemente 'grazie'. Alla fine ha deciso di annunciare questo, di condividere una cosa molto personale ma è diventato pubblico quel momento... Per non nascondere niente, per dire 'hanno trovato qualcosa, dobbiamo fare questo intervento'... Lui ha deciso di accettare questa notizia che ha ricevuto, e preghiamo per il meglio".