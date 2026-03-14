L'infettivologo Matteo Bassetti derubato a Milano: "Città piena di delinquenti"
Dopo aver cenato in zona Porta Venezia ha scoperto che la sua auto era stata presa di mira dai ladri: rubate le valigie con vestiti e scarpe"
"Grazie Milano. Grazie per il furto senza scasso. Complimenti a chi gestisce la sicurezza in questa città. Milano capitale europea della sicurezza", ha scritto il medico su Instagram dopo aver scoperto che la sua auto era stata presa di mira dai ladri mentre stava cenando in zona Porta Venezia.