A Brindisi centinaia di casi

L'incubo degli alberi in Puglia, se sopravvivono alla xylella finiscono nel mirino... dei ladri

Il racconto di un agricoltore: "Alcuni alberi spezzati, in altri casi rubato l'intero filare"

di Michela Pagano
15 Nov 2026 - 18:48
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