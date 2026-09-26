A Scandiano

L'imprenditore che vive con la paura dei ladri: la sua casa svaligiata quattro volte in pochi mesi

Gli abitanti della zona non ne possono più: da tempo il territorio è stato preso di mira dai rapinatori

di Michela Pagano
26 Set 2026 - 19:43
01:25 
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