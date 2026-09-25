L'ex capo di Fideuram truffato con WhatsApp e l'Intelligenza artificiale

Voci clonate al telefono dall'intelligenza artificiale, messaggi whatsapp falsi e richieste di denaro, caratterizzate dall'urgenza per impedire controlli approfonditi. Il copione è sempre lo stesso, ma questa volta la vittima non è un anziano solo e vulnerabile, ma un banchiere famoso, e il bottino non consiste in anelli, collane e qualche centinaio di euro, ma ammonta a quasi 100 milioni di euro. È lo scorso febbraio quando scatta la truffa internazionale innescata da un semplice cellulare. Paolo Molesini, l'allora presidente di Fiideuram, controllata da Intesa, riceve un messaggio che sembra provenire da Carlo Messina, amministratore del gruppo, ma che in realtà è di un impostore.