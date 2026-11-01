L'ex obitorio di Milano occupato anche dagli studenti durante il corteo

Un buco nero in pieno centro, una terra di nessuno, oggetto di vandalismi e ripetute occupazioni: l'ex obitorio di via Sforza, in pieno centro a Milano, è abbandonato da anni. E, come avevamo documentato questa estate, è stato trasformato in un rifugio per clochard e irregolari. Nel 2025 il Comune lo ha concesso gratuitamente all'Università Statale per realizzare aule e nuovi spazi per gli studenti. Peccato gli studenti - durante l'ultimo corteo del 16 ottobre - lo abbiano occupato abusivamente, forzando le griglie di protezione sistemate a settembre dopo una parziale bonifica.