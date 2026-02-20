L'ex ministro Toninelli scorda il disco orario e viene multato, arriva l'accusa: "Il comune fa cassa con le multe"

"Mi sono pigliato una multa perché non ho messo il disco orario. Dai che finiamo la settimana di lavoro in bellezza. Ho parcheggiato dieci, ma dieci minuti, sulle righe bianche in questa landa desolata della Lombardia e mi sono pigliato la multa perché non ho messo il disco orario" sono queste le parole dell'ex ministro grillino Danilo Toninelli nel video pubblicato sul suo canale Tik Tok. “Il Comune – di Castelleone, nel Cremonese, per la cronaca - fa cassa con le multe, vergogna”. Lui, tornato oggi semplice cittadino e attivista, conclude poi con l’invettiva contro amministratori e politici che - dice - ci stanno “esasperando”. Ma se sperava di suscitare consensi, buona parte delle reazioni in rete lo bollano come ennesima gaffe del Toninelli "furioso".