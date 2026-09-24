RIDOTTO IL TRAFFICO AEREO

L'Etna si è riacceso

Una nube di cenere di circa 4 chilometri si è innalzata dai crateri del vulcano.

24 Set 2026 - 18:59
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L’Etna ha ripreso la sua attività eruttiva: una nube di cenere di circa 4 chilometri si è innalzata dai crateri del vulcano. Da oggi, l'istituto nazionale di geofisica ha dichiarato lo stato di allerta rossa per i voli.
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