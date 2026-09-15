A Fontanarossa è ancora tutto fermo

L'Etna continua a emettere cenere e l'aeroporto resterà chiuso fino alle 22

Una nuova emergenza dopo i giorni da incubo di agosto

di Federica Terrana
15 Set 2026 - 18:19
01:31 
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