L'estate italiana si scalda: picchi fino a 39 gradi

Le aree più colpite saranno il Nord, le zone interne del Centro e la Sardegna. A Milano si toccheranno i 34-35 gradi. Nel fine settimana le città più calde saranno Trento con 39 gradi, mentre Verona, Bolzano, Firenze e Terni raggiungeranno i 38. Valori fino a 8-10 gradi oltre la media del periodo.