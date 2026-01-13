Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
il legale a Ciampino

L'avvocato di Mario Burlò: "E' stata dura, ce l'abbiamo fatta"

Il legale all'aeroporto di Ciampino per accogliere i due connazionali arrivati da Caracas dopo la scarcerazione

13 Gen 2026 - 09:32
01:08 
alberto trentini
video evidenza