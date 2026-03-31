L'avvocato del 17enne accusato di terrorismo: "Contestazioni enfatizzate, scorretta interpretazione dei fatti"

"Si tratta di un ragazzo immune a qualsivoglia stile di vita censurabile o criticabile", dice Angelo Pettinella, l'avvocato del 17enne accusato di terrorismo per aver architettato una strage, mai messa in pratica, nella sua scuola a Perugia. Il legale del giovane racconta di come il giovane stia frequentando con profitto il liceo e pone l'accento sulle sue frequentazioni che definisce "regolari". "Non è mai stato coinvolto in vicende di rilievo", sottolinea, aggiungendo "ha prestato addirittura in passato attività di volontariato. "Le contestazioni che gli sono mosse potrebbero essere enfatizzate o derivare da una scorretta interpretazione di quelli che erano i suoi coinvolgimenti nella vicenda", conclude il legale allontanando dal 17enne l'accusa di terrorismo che lo ha condotto presso il carcere minorile di Firenze.