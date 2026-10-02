In occasione della loro festa

L'augurio dell'Arma dei Carabinieri a tutti i nonni

Il video pubblicato in occasione della festa a loro dedicata: sono "Protezione, amore, saggezza"

02 Ott 2026 - 16:16
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