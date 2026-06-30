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L'attivista fuggito da Gaza: "L'Italia mi ha salvato, Hamas perseguita il popolo palestinese"

Moumen Al-Natour, oppositore del gruppo islamista, racconta le torture subite

di Paolo Antonio Scarlata
30 Giu 2026 - 19:42
01:36 
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