L'arrivo di papa Leone ad Assisi per l'incontro con i giovani

Folla ed entusiasmo all'arrivo del Papa ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli. Leone, non appena sceso dall'auto, si è concesso ai giovani che lo stavano attendendo ai due lati delle transenne all'esterno della Basilica francescana, stringendo piene mani, benedicendo e andando incontro all'abbraccio dei presenti. Tanti i ragazzi e le ragazze che immortalano il momento con gli smartphone. Ad accogliere il pontefice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, con i partecipanti al "GO! Franciscan Youth Meeting 2026", nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, Patrono d'Italia.