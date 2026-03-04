L'arrivo del feretro di Domenico nel Duomo di Nola
Un applauso composto accoglie l’arrivo della piccola bara bianca nella cattedraledi Dario Vito
Un applauso composto accoglie l’arrivo del feretro del piccolo Domenico nella cattedrale di Nola. Dietro, ci sono i suoi genitori. Mentre papà Antonio porta la bara sulle sue spalle, lo accompagna il silenzio di una comunità straziata dal dolore, in coda per entrare nella camera ardente e salutare per l'ultima volta quel bambino ormai figlio di tutti. Una volta detto addio al suo bambino, mamma Patrizia ha intenzione di riprendere la battaglia per avere giustizia.