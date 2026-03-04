L'arrivo del feretro di Domenico nel Duomo di Nola

Un applauso composto accoglie l’arrivo del feretro del piccolo Domenico nella cattedrale di Nola. Dietro, ci sono i suoi genitori. Mentre papà Antonio porta la bara sulle sue spalle, lo accompagna il silenzio di una comunità straziata dal dolore, in coda per entrare nella camera ardente e salutare per l'ultima volta quel bambino ormai figlio di tutti. Una volta detto addio al suo bambino, mamma Patrizia ha intenzione di riprendere la battaglia per avere giustizia.

