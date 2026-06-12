L'Aquila, si cercano senza sosta le sorelle scomparse da una casa famiglia

Si cercano senza sosta le due sorelle di 16 e 12 anni che si sono allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena (L'Aquila). La fuga di Sarah e Alisya Di Giacinto sarebbe avvenuta da una finestra laterale, nella notte tra sabato e domenica scorsi. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori contro ignoti, l'ipotesi è che qualcuno potrebbe aver aiutate o convinto le due ragazzine a lasciare la struttura che le ospita da anni.