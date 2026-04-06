L'Aquila, la commemorazione a diciassette anni dal terremoto

Scanditi, uno a uno: nomi e cognomi delle 309 vittime che l’Aquila ha ricordato, a diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009. Fiori, fotografie e silenzio: nessuna fiaccolata ma una commemorazione intima, accompagnata dall'orchestra dei solisti aquilani e un telo con i nomi di chi quella notte ha perso la vita sotto le macerie. Erano le 3.32 quando la terra cominciò a tremare. Una scossa di magnitudo 5.8 con epicentro a pochi chilometri dall’Aquila. Un boato e in pochi secondi le strade furono spazzate via e le case accartocciate su se stesse. Dalle macerie furono estratte vive 103 persone, oltre 1.500 i feriti e circa 70mila gli sfollati.