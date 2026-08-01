L'appartamento più piccolo d'Italia? Misura 7 metri quadri (e costa 330 euro al mese)

A un appartamento bastano sette metri quadri per definirsi tale? Bastano sicuramente a scatenare la polemica. Succede a Modena, dove è comparso l'annuncio di affitto di un piccolo monolocale composto da un letto, un angolo cottura, un piccolo frigorifero e un bagno: il tutto per 7 metri quadri e 330 euro mensili. La polizia locale, tuttavia, ha effettuato un sopralluogo nel monolocale che è stato poi segnalato all’ufficio abusi del comune.