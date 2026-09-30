L'annuncio di Di Battista: "Ho un tumore al cervello"

Non usa giri di parole Alessandro Di Battista per raccontare quel che gli è accaduto a fine agosto mentre si tovava a Cuba per realizzare un reportage. Lo fa intervistato su La7 da Giovanni Floris. Con la schiettezza di sempre parla del malore, del ricovero, del suo rientro in Italia e dell'intervento al quale è stato sottoposto a L'Avana: "mi hanno salvato la vita in un ospedale senz'acqua a causa dell'embargo - dice - eppure i medici hanno fatto un'operazione "raffinatissima".