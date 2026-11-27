Le Frecce Tricolori si preparano a cambiare ali passando dopo 40 anni dagli MB-339 PAN al M-346 Pan con una speciale livrea disegnata da Pininfarina. A Venegono Superiore, in provincia di Varese, il Roll-Out del primo di 15 velivoli in configurazione dedicata e l’avvio delle attività di collaudo. Il progetto M-346 PAN, comprende, oltre agli aerei, anche un pacchetto completo di supporto tecnico/logistico, addestramento e sistemi di simulazione per la formazione di piloti e tecnici manutentori e interventi di adeguamento infrastrutturale presso la base di Rivolto (Udine), sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, per ospitare velivoli, sistemi di addestramento e relativi equipaggiamenti. Gli aerei saranno prodotti e consegnati dallo stabilimento produttivo Leonardo di Venegono Superiore (Varese) tra il 2027 e il 2028