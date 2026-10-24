L'Aeronautica in dodici scatti: presentato il calendario ufficiale

Dodici scatti per raccontare la missione dell’Aeronautica militare, quotidianamente al lavoro per la sicurezza del Paese. È il calendario 2027 presentato a Bari. Istantanee che mostrano capacità e missioni, dalla difesa dello spazio aereo alla sorveglianza e ricognizione alle operazioni di ricerca e soccorso, dal trasporto aereo al rifornimento in volo, fino alle forze speciali.