L'abbraccio tra Diego e la mamma dopo il ritrovamento

Prima i ringraziamenti alle Forze dell’ordine, poi il lungo abbraccio con il figlio Diego. Per Sara Agnolin, madre del 14enne, finisce un incubo durato nove giorni. Era il 12 gennaio quando il giovane di San Giovanni Lupatoto, invece di andare a scuola, sale su un treno diretto a Milano e fa perdere le proprie tracce. “Vado a Milano e in Svizzera, faccio soldi facili”, il suo ultimo messaggio inviato su un gruppo WhatsApp con alcuni amici. Il giovane è stato ritrovato nella Casa di comunità di via Livigno a Milano, dopo che nella giornata di martedì aveva cercato di rubare generi alimentari di pria necessità in un supermercato.