Cronaca
Era scomparso da nove giorni

L'abbraccio tra Diego e la mamma dopo il ritrovamento

Il 14enne veronese è stato ritrovato in una Casa di comunità dove aveva chiesto disponibilità

21 Gen 2026 - 21:00
00:16 

Prima i ringraziamenti alle Forze dell’ordine, poi il lungo abbraccio con il figlio Diego. Per Sara Agnolin, madre del 14enne, finisce un incubo durato nove giorni. Era il 12 gennaio quando il giovane di San Giovanni Lupatoto, invece di andare a scuola, sale su un treno diretto a Milano e fa perdere le proprie tracce. “Vado a Milano e in Svizzera, faccio soldi facili”, il suo ultimo messaggio inviato su un gruppo WhatsApp con alcuni amici. Il giovane è stato ritrovato nella Casa di comunità di via Livigno a Milano, dopo che nella giornata di martedì aveva cercato di rubare generi alimentari di pria necessità in un supermercato.

