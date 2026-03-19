Killer delle escort, l'ammissione: "Uccise per paura e per disprezzo"

"Ho ucciso Denisa per paura... Ana Maria per disprezzo". Con queste parole Vasile Frumuzache, romeno di 33 anni, ha ammesso di fronte ai giudici della Corte d'Assise, nell'aula bunker del tribunale di Firenze, di avere ucciso Maria Denisa Paun (30 anni) e Ana Maria Andrei (27 anni), sue connazionali.