Ivrea, anziano affetto da Alzheimer si mette alla guida e si perde

Si era messo alla guida nonostante fosse affetto da Alzheimer e poi si era perso. Dopo la segnalazione della moglie al 112, i carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino) si sono messi subito sulle sue tracce, riuscendo a trovare l'85enne sulle strade del Canavese. Dopo aver fornito targa e modello della vettura, numerose pattuglie della compagnia sono andate alla sua ricerca, coordinate dai militari della centrale operativa che nel frattempo hanno seguito da remoto l'auto del pensionato dotata di Gps. La moglie dell'anziano ha temuto potesse imboccare l'autostrada per tentare di raggiungere i genitori a Torino, tra l'altro mancati anni fa. Poi, dopo 45 minuti, il lieto fine: i carabinieri sono riusciti a intercettare la vettura con l'anziano a bordo all'altezza di Pont-Saint-Martin, già in Valle d'Aosta. L'uomo, confuso ma in buone condizioni di salute, è stato riportato a casa da una pattuglia.