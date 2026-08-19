INCIDENTE FATALE

Italiano morto in Messico, la stanza dove si è consumata la tragedia

Massimiliano Gatti è caduto dalle scale della stanza dopo essere uscito dalla doccia

19 Ago 2026 - 17:56
00:11 
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