Anche una famiglia trevigiana e un bolognese

Sparatoria a Cracovia, tanti gli italiani che hanno assistito: fra questi una scolaresca di Roma

Drammatica la testimonianza lasciata sui social dal 38enne di Bologna: "Mi sono venute le lacrime agli occhi, bastava un minuto diverso"

di Paola Miglio
08 Nov 2026 - 13:17
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Un gruppo di studenti di Albano Laziale, una famiglia trevigiana e un cittadino bolognese hanno scampato di un soffio la sparatoria avvenuta a Cracovia nella giornata del 7 novembre. "Siamo terrorizzati, sono stati attimi di paura vera", ha raccontato uno dei 34 studenti italiani.

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