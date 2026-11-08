Sparatoria a Cracovia, tanti gli italiani che hanno assistito: fra questi una scolaresca di Roma
Drammatica la testimonianza lasciata sui social dal 38enne di Bologna: "Mi sono venute le lacrime agli occhi, bastava un minuto diverso"di Paola Miglio
Un gruppo di studenti di Albano Laziale, una famiglia trevigiana e un cittadino bolognese hanno scampato di un soffio la sparatoria avvenuta a Cracovia nella giornata del 7 novembre. "Siamo terrorizzati, sono stati attimi di paura vera", ha raccontato uno dei 34 studenti italiani.