al via la quarta ondata

Italia, torna il caldo rovente: al sud previsti picchi fino a 44 gradi

Neanche con il calare del sole la temperatura si abbasserà di tanto, con minime all'alba spesso superiori a 25 gradi"

di Dario Vito
29 Lug 2026 - 13:09
01:12 
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