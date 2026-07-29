Italia nella quarta ondata di calore: le città in allerta

Sale ancora il livello dell'allerta per il caldo. L'anticiclone africano continua a dominare l'Italia e il picco è atteso nel fine settimana, con temperature fino a 40 gradi e afa anche nelle ore notturne. Venerdì Torino, Milano e Roma toccheranno i 38 gradi, Bologna 39, Firenze arriverà a 40. Lungo le coste, grazie al mare, il caldo sarà leggermente più sopportabile, ma l'umidità renderà pesanti anche le notti, con minime oltre i 25 gradi. L'assenza di piogge continua intanto ad alimentare il rischio incendi. Nelle ultime ore nuovi roghi all'Infernetto, alle porte di Roma, e a Novate Milanese.