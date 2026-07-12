Italia nella morsa del caldo, si alzano le temperature e torna l'incubo siccità

Nelle prossime ore sono destinate a salire le temperature. Due le città più calde, da bollino rosso per il 12 luglio: Firenze e Perugia. Sei i capoluoghi in allerta arancione: sono Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Per le alte temperature, scende il livello dei fiumi e torna l'incubo siccità: campi e allevamenti sono messi a dura prova.