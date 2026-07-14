emergenza climatica

Italia nella morsa del caldo: il Po è in secca, aumentano città da bollino rosso e incendi

Terza ondata di calore al picco: sette città in allerta massima, giovedì diventeranno quindici

di Simone Cerrano
14 Lug 2026 - 18:26
01:33 
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L'Italia continua a fare i conti con la terza e più intensa ondata di calore dell'estate. Il Po registra una portata ridotta a un quarto rispetto alla media di luglio, mentre il Ministero della Salute porta a sette le città da bollino rosso, destinate a salire a quindici nelle prossime ore. Attese punte superiori ai 40 gradi nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, dove cresce anche il rischio incendi. Le fiamme hanno interessato diverse regioni, dalla Sicilia al Lazio fino al Piemonte, impegnando vigili del fuoco e Protezione civile.

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