Italia nella morsa del caldo: il Po è in secca, aumentano città da bollino rosso e incendi

L'Italia continua a fare i conti con la terza e più intensa ondata di calore dell'estate. Il Po registra una portata ridotta a un quarto rispetto alla media di luglio, mentre il Ministero della Salute porta a sette le città da bollino rosso, destinate a salire a quindici nelle prossime ore. Attese punte superiori ai 40 gradi nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, dove cresce anche il rischio incendi. Le fiamme hanno interessato diverse regioni, dalla Sicilia al Lazio fino al Piemonte, impegnando vigili del fuoco e Protezione civile.