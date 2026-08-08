Italia ancora nella morsa del caldo, tregua dopo ferragosto

Ancora 10 giorni di passione, poi l'afa concederà una tregua. Secondo gli esperti la morsa del caldo estremo durerà fino al 18 agosto. Un sospiro di sollievo dalle roventi temperature sarà possibile solo dopo ferragosto. Nessuna illusione di fresco dunque dai temporali delle ultime ore al centro nord: gli acquazzoni di calore hanno provocato danni un po' ovunque. Tra alberi sradicati e tetti divelti, in provincia di Roma, un fulmine ha colpito un campo scout, ferendo tre ragazzi: gravissimo un 16enne, ricoverato in rianimazione. Intanto le città da bollino rosso scendono a 19. E nemmeno la montagna è risparmiata.