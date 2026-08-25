disagi a malpensa

Italia divisa tra pioggia e caldo, forti temporali al nord e grande afa al sud

L'ondata di forte maltempo da nord si è poi spostata verso il centro, con raffiche di vento, mareggiate e nubifragi

di Maria Stella Carrara
25 Ago 2026 - 19:02
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
video evidenza