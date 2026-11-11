Italia alle prese con il maltempo: allagamenti e danni in Versilia, mentre al Sud lo scirocco alimenta gli incendi

Precipitazioni, raffiche di vento e temperature in picchiata stanno per travolgere la nostra penisola. La tempesta atlantica arriverà tra giovedì 12 e sabato 14 novembre e interesserà Friuli, Liguria e il nord della Toscana, poi si spingerà lungo tutta la costa tirrenica e in Sardegna. Le prime piogge sono già arrivate. Diluvia in Versilia e sull’appennino tosco emiliano: l’allerta è arancione sulla montagna emiliana centrale. Le precipitazioni, in questa zona, stanno cadendo abbondanti: nel parmense una frazione è rimasta isolata a causa di una frana. Al sud invece persiste il clima mite.