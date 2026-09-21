Isernia, porti la tazzina al bar? Il caffè costa solo 50 centesimi

Un caffè al costo di 50 centesimi se la tazzina la porti tu da casa. È l'iniziativa taglia costi di un bar di Venafro, in provincia di Isernia. Per contenere il consumo di energia elettrica e limitare l'uso della lavastoviglie, in questo bar, i clienti possono ottenere uno sconto con un semplice gesto. Dato che il piacere e la consuetudine di bere un caffè al banco in alcune grandi città può costare in media 1.20 euro con punte di 1.80, potrebbe avere il suo vantaggio tenere sempre in borsa, oppure accanto al portatile, una tazzina di ceramica. Oppure in vetro. Vietati invece bicchieri di plastica e mono uso. La regola che vige qui è infatti risparmio e niente sprechi. Lanciata qualche tempo fa come protesta contro gli aumenti di elettricità e miscele scelte, l'idea riscuote consensi e si trasforma anche in baratto, con gli anziani invitati a scambiare prodotti freschi dei propri orti.