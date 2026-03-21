Ischia, ritrova un libretto bancario di 2.500 lire dopo sessant'anni: ora potrebbe valere 70mila euro

Un premio dimenticato per quasi sessant’anni che oggi vale una piccola fortuna. Vito Sferratore, ischitano, ha ritrovato per caso, in un baule polveroso, un vecchio libretto bancario aperto da sua madre: sopra erano state depositate 2.500 lire. Le aveva vinte lui nel 1967 quando aveva dieci anni, premiato dal comune di Forio d’Ischia per il tema più bello tra tutte le scuole dell’isola. Era arrivato secondo. Oggi quel libretto, tra interessi e rivalutazioni, potrebbe valere circa 70mila euro. Una scoperta che lo ha spiazzato, riportandolo indietro nel tempo, a quel giorno di scuola.