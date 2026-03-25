Inpgi, l'istituto previdenziale dei giornalisti compie 100 anni

100 anni di Inpgi, 100 anni di previdenza dei giornalisti, 100 anni al fianco dei giornalisti per la loro tutela. Era il 25 marzo 2026 quando con un regio decreto nasceva l’Inpgi, l’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Carlo Bartoli, presidente consiglio nazionale ordine giornalisti: "La tutela previdenziale è un evento importante perché non c'è libertà di pensiero senza libertà economica". Un secolo a tutela del giornalismo italiano celebrato anche alla Camera dei deputati.