Inpgi, il presidente"Roberto Ginex: "Rendiamo onore ai giornalisti che sono caduti per raccontare la verità"

"Sono una categoria che di solito svolge il proprio lavoro ogni giorno in silenzio, stavolta l'obiettivo si ribalta: sono i giornalisti, con il loro lavoro, protagonisti di questa esposizione". Così Roberto Ginex, presidente dell'Inpgi, ai microfoni di Tgcom24 commentando la mostra "A schiena dritta per tutelare il mestiere della libertà", inaugurata a Roma per rendere omaggio all'istituto nazionale previdenziale dei giornalisti italiani, a 100 anni dalla sua fondazione, e al lavoro dei reporter. Scopo della mostra, continua Ginex, è anche rendere onore ai giornalisti che sono caduti per raccontare la verità.