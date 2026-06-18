OPERAZIONE DEI ROS

Inneggiava alla jihad sui social network: 30enne palestinese arrestato nel Brindisino

Un connazionale del fermato, un 25enne, risulta indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato

18 Giu 2026 - 11:38
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