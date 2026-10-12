Indice della criminalità: denunce in calo dell'1,8%, Milano la città dove se ne registrano di più

Segnali positivi al sud, meno al nord. Si può riassumere, rapidamente, così l'ultimo indice della criminalità pubblicato da Il Sole 24 Ore. Il report, che ha esaminato le denunce ogni 100mila abitanti relative all'anno precedente, evidenzia come sia la Lombardia la regione con il maggior numero di reati in aumento. Dall'altro lato, al Sud, le denunce di illeciti sono decisamente diminuite. In calo, in generale, furti e rapine, così come gli omicidi volontari. In crescita netta, invece, le segnalazioni per infrazioni e reati compiuti da minorenni.