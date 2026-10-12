Indice della criminalità: denunce in calo dell'1,8%, Milano la città dove se ne registrano di più
In calo, in generale, furti e rapine, così come gli omicidi volontari. In crescita netta, invece, le segnalazioni per infrazioni e reati compiuti da minorennidi Dario Vito
Segnali positivi al sud, meno al nord. Si può riassumere, rapidamente, così l'ultimo indice della criminalità pubblicato da Il Sole 24 Ore. Il report, che ha esaminato le denunce ogni 100mila abitanti relative all'anno precedente, evidenzia come sia la Lombardia la regione con il maggior numero di reati in aumento. Dall'altro lato, al Sud, le denunce di illeciti sono decisamente diminuite. In calo, in generale, furti e rapine, così come gli omicidi volontari. In crescita netta, invece, le segnalazioni per infrazioni e reati compiuti da minorenni.
Parlando delle singole città, Milano è quella nella quale si registrano il maggior numero di denunce, circa 230mila. Seguono Firenze e Roma. L'aumento più significativo, del 15%, risulta ad Aosta. Mentre al Sud, a Napoli, gli illeciti sono scesi per l'1,6% e del 5% a Caserta.
Per quanto riguarda i tipi di reato, i dati più evidenti sono quelli sui furti, che per la prima volta dal 2022 scendono sotto il milione, e omicidi volontari, scesi da 326 a 299. Ma si registra anche un aumento di truffe e frodi informatiche, oltre agli incendi e percosse che fanno registrare un +18%.