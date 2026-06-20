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Incidente Versilia, arrestato il 27enne alla guida del Suv per omicidio stradale

L'incidente è avvenuto al confine tra Marina Di Pietrasanta e Forte Dei Marmi, in provincia di Lucca

di Giuseppe Facchini
20 Giu 2026 - 23:08
01:25 
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