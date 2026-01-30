Incidente sulla Palermo-Agrigento, morti una paziente e due sanitari

I tre morti nell'incidente stradale sulla Palermo-Agrigento sono la paziente in dialisi Giovanna Oddo, 95 anni, e due sanitari: Gaspare Lo Giudice, di 48 anni, e Giuseppe Badalamenti di 66. Tutti viaggiavano sull'automedica che si è scontrata a Misilmeri con un camion, il cui conducente è rimasto illeso. Oltre ai sanitari del 118 e al personale dell'Anas, sono intervenuti tre squadre della Polstrada di Lercara Friddi e i vigili del fuoco.